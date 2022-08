Feu de commerce sur la promenade Redmond Sud

Le Service de sécurité incendie de Saint-Joseph est intervenu chez Usinage MCJ Inc, sur la rue Sainte-Christine, suite à l'explosion d'un transformateur électrique. Les pompiers ont constaté que peu de dommages avaient été causés par les événements. Il n'y a pas eu non plus de propagation, ni de blessé. Le Service de sécurité incendie de ...