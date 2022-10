Trois arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies

Durant la fin de semaine dernière, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à trois arrestations sur le territoire de la Beauce concernant des personnes conduisant avec les capacités affaiblies, soit par l’alcool ou la drogue.

Un homme âgé de 34 ans de Saint-Georges, qui circulait en véhicule tout terrain, a été intercepté et arrêté sur la 22e avenue, ce vendredi. Un agent évaluateur en reconnaissance de drogues lui a fait subir les tests. Le conducteur devrait être accusé de conduite avec les capacités affaiblies, bris de probation et de possession de cannabis. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC Beauce-Centre ont intercepté un automobiliste de 31 ans sur l’avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, ce samedi. Les agents trouvaient étrange qu’il se promène les phares éteints et l’ont finalement arrêté à 3 h 15 pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a échoué les tests à l’éthylomètre avec des résultats à plus de deux fois et demie la limite permise par la loi. Il devrait comparaître à une date ultérieure au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Le même jour, un homme de 33 ans de Saint-Georges a été arrêté sur la 116e rue, intersection 8e avenue, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a fourni un résultat de plus du double de la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.