Feu à Saint-Georges: une personne manquerait à l'appel

Après l'évacuation de plusieurs logements, suite à l'incendie qui s'est déclaré cette nuit sur la 1re avenue à Saint-Georges, une personne manquerait encore à l'appel.

C'est ce qui a été indiqué par Hélène St-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec, lors d'un échange téléphonique avec EnBeauce.com.

« Au total, une douzaine de personnes ont dû être évacuées et n'ont pas été blessées. Par contre, il y a une personne qui manquerait toujours à l'appel », a-t-elle précisé.

Au total, quatre bâtiments ont été touchés. « Il y a un immeuble de six logements et un bâtiment commercial qui ont été endommagés très lourdement. Ensuite on a un autre immeuble à logements et un second bâtiment commercial, mais eux ont été touchés moins gravement. »

L'opération est toujours en cours. La 1re avenue est fermée à toute circulation au moins jusqu’à demain, confirme la Ville de Saint-Georges, « le temps de permettre à la Sûreté du Québec de réaliser son enquête. » Cela puisque la cause de l'incendie demeure à être déterminée.

Aujourd'hui, la 1ère Avenue est fermée de la 118e Rue jusqu’à la 125e Rue. Demain, dimanche, elle sera fermée au niveau de la 120e Rue et jusqu'à la 125e.

Notons que ce sont des policiers de la MRC Beauce-Sartigan qui ont remarqué des flammes lors de leur patrouille vers 5 h ce matin, près de la 123e rue. Les pompiers de Saint-Georges, avec l'aide de ceux de Beauceville, sont sur place depuis.