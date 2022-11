Saisie de plus de 45 000 grammes de «pot» en Beauce

Les policiers de la Sûreté du Québec ont perquisitionné aujourd'hui deux bâtiments, l’un sur la 118e rue à Beauceville et l’autre sur le chemin Royale à Notre-Dame-des-Pins, pour une saisie de marijuana.

Ainsi, plus de 45 000 grammes de cannabis en vrac, plus de 285 plants de cannabis, une arme à feu calibre .30 et de l’argent comptant ont été perquisitionnés par les agents.

Un homme de 51 ans et un de 38 ans ont été arrêtés sur chacun des lieux de perquisition. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs puisqu’ils seraient impliqués dans la vente, la possession et la distribution de cannabis illicite.

Le suspect de 38 ans a également été arrêté pour possession non autorisée d’une arme à feu ainsi que pour entreposage négligent de celle-ci.

Les deux personnes arrêtées ont été libérées et pourraient faire face à des accusations devant les tribunaux dans le futur.

L’opération qui découle d’une enquête amorcée par La Division des enquêtes sur la contrebande avec des informations reçues du public a mobilisé également des policiers de la MRC de Beauce-Sartigan. Deux techniciens de service de l’identité judiciaire se sont également déplacés sur les lieux.

C’est une opération dans le cadre du programme ACCES-Cannabis en concordance avec la stratégie CENTAURE.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).