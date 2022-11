Incendie sur la 2e avenue à Saint-Georges: une femme arrêtée

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, a procédé hier à l’arrestation d’une femme en lien avec un incendie criminel survenu le 10 novembre dernier à l'Accueil inconditionnel, sur la 2e avenue, à Saint-Georges.

La suspecte est Brigitte Bergeron, 57 ans, de Saint-Georges. Elle a comparu ce matin au palais de justice de Saint-

Joseph-de-Beauce pour faire face à des accusations en lien avec cet incendie. Elle est demeurée détenue à la demande du juge pour la suite des procédures judiciaires.

Les Divisions des enquêtes sur les crimes majeurs (DECM) regroupent plus 250 enquêteurs répartis sur l’ensemble du territoire de la Sûreté du Québec. Ils réalisent des enquêtes d’envergure sur des crimes visant les personnes et les propriétés ainsi que sur des crimes financiers. De plus, les DECM coordonnent les enquêtes dans les postes de MRC et collaborent avec les divers services policiers municipaux.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.