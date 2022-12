Une série d'événements s'est produit en Haute-Beauce ce matin

Une série d'événements a eu lieu ce matin entre Saint-Honoré-de-Shenley et La Guadeloupe.

Cela a commencé vers 6 h 50, alors que le Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Honoré-de-Shenley a été demandé sur la rue Principale pour un feu de garage résidentiel, près du Motel Saint-Honoré.

À l'arrivée des pompiers, de la fumée s'échappait du garage. Pendant l'intervention, la Sûreté du Québec (SQ) a été appelée sur place, car l'incendie semblait être de cause criminelle.

Une vingtaine de minutes plus tard, le SSI de la Haute-Beauce, la SQ et les ambulanciers sont intervenus à l'intersection de la route 108 et du rang Saint-Hilaire à La Guadeloupe, pour un accident impliquant une camionnette de style pick-up. Celle-ci arrivait du rang Saint-Hilaire et est passée tout droit à l'intersection. Par conséquent, le véhicule a terminé sa course 200 pieds plus loin, dans des arbres, et a effectué un capotage.

Lors de leur intervention, les services d'urgences ont constaté que le conducteur était blessé et brûlé. Il a donc été transporté au centre hospitalier de Saint-Georges pour être stabilisé, avant d'être transféré à l'hôpital Enfant Jésus de Québec.

La camionnette impliquée dans cet accident semble être celle qui a été rapportée volée ce matin, à Saint-Honoré-de-Shenley, près de l'incendie.

Selon nos informations, ces trois événements pourraient donc être reliés. Cependant, contactée par EnBeauce.com, la Sûreté du Québec n'était pas en mesure de confirmer ou d'infirmer ces informations.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.