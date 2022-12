Plusieurs feux de cheminée aujourd'hui

De grands vents allant à plus de 80 km/h souffleront durant la journée sur la Beauce et il y a des risques de panne d’électricité. C’est pourquoi Hydro-Québec offre quelques conseils pour bien se préparer et bien gérer la situation surtout si elle se prolonge. Vous devriez dresser à l’avance une liste des numéros d’urgence, y compris le ...