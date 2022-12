La tempête a fait des dégâts en Beauce

La tempête qui a touché l'ensemble du Québec pour la fin de semaine de Noël n'a pas épargné la Beauce.

Beaucoup d'arbres sont tombés sur des fils électriques et sur des chemins, des transformateurs ont explosé et des abris d'autos se sont envolés. Au final, de nombreux foyers ont été privés d'électricité pendant un à deux jours.

Justement, en raison d'une coupure d'électricité, une famille aurait pu perdre sa maison. En effet, le samedi 24 décembre, le Service de sécurité incendie de Saint-Côme-Linière a été appelé pour un feu de résidence sur la 7e rue. Cependant, les pompiers étaient déjà occupés sur une intervention dans la 8e rue au même moment. De ce fait, la Sûreté du Québec a été envoyée sur place pour évacuer les lieux avant l'arrivée du SSI de Saint-Georges.

Finalement, les policiers sont entrés à l'intérieur de la résidence et ont éteint l'incendie avec des extincteurs qu'ils avaient dans leurs véhicules de patrouilles.

En panne d'électricité, les résidents cherchaient à se réchauffer avec un mini feu. Ce dernier a malheureusement mis le feu au plancher de la maison. Heureusement, les dégâts restent limités.

En ce sens, le Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec (SPCIQ) rappelle aux citoyens quelques conseils de prévention.

« Lors d’une panne d’électricité, une mauvaise installation ou utilisation d’un chauffage d’appoint peut causer un incendie. Placez l’appareil loin des meubles, des rideaux et des tissus, assurez-vous que l’appareil possède un dispositif de sécurité intégré qui fait en sorte qu’il s’arrête s’il se renverse et éteignez l’appareil avant de quitter la pièce ou d’aller au lit. Les chandelles et autres objets à flamme nue peuvent causer un incendie s’ils ne sont pas utilisés prudemment. Déposez toujours votre chandelier sur une surface stable, à plus de 30 cm de tout objet inflammable (rideaux, nappes, etc.) et hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Éteignez toujours les chandelles lorsque vous quittez une pièce ou la maison, même pour une courte période, et lorsque vous allez au lit. Ne laissez jamais les chandelles sans surveillance! »

Bilan d'Hydro-Québec

Selon les informations transmises à EnBeauce.com par Élisabeth Gladu d'Hydro-Québec, le 23 décembre au soir s'étaient 14 000 clients de Chaudière-Appalaches, dont 5 000 de la MRC de Beauce-Sartigan, qui n'avaient pas de courant.

« Le défi est et était important : des lignes électriques se sont retrouvées au sol en raison des violentes rafales ou sous le poids des branches d’arbres brisées. De plus, l’accessibilité au réseau est très difficile. Plusieurs de ces sites se trouvaient dans des secteurs éloignés et les réparations, parfois très longues, ne redonnant le service qu’à un petit nombre de clients à la fois. En effet, près de 90 % des pannes touchaient moins de 100 clients. Pour ces raisons, nous savons qu’il restera malheureusement des clients touchés par les pannes pour les prochains jours », a-t-elle précisé.

Notons qu'un événement climatique de la sorte fragilise la végétation à proximité du réseau. Il est donc possible que des branches ou des arbres chutent sur le réseau et que d’autres clients soient privés de courant au cours des prochains jours .

Intoxication au monoxyde de carbone

Depuis la tempête du vendredi 23 décembre, les pompiers du Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec ont dû intervenir à la suite d’intoxications au monoxyde de carbone. En raison des pannes de courant prolongées, plusieurs personnes utilisent des systèmes de chauffage d’appoint ou d’autres appareils fonctionnant au gaz, charbon ou bois. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore, il représente un risque sérieux pour la santé pouvant causer la mort.

Consignes de sécurité à respecter en lien avec le monoxyde de carbone :

- Assurez-vous de suivre les recommandations du fabricant;

- N'utilisez pas d'appareils à l'intérieur qui ne sont pas conçus à cet effet;

- Assurez-vous d'avoir des avertisseurs de monoxyde de carbone et de fumée à batteries.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.