Importante perquisition en Beauce et sur la rive-sud de Québec

Les policiers de l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO), ont mené, le 7 et 8 janvier dernier, une opération sur la rive-sud de Québec et en Beauce en lien avec du trafic de stupéfiants.

Les policiers ont réalisé six perquisitions dans des résidences, des commerces et des véhicules en plus de procéder à l’arrestation de trois individus. Les trois individus, âgé de 30, 36 et 40 ans, ont été rencontrés par les enquêteurs puis libérés. Ils pourraient devoir faire face à des accusations en matière de production, de trafic et de possession de stupéfiants.

Les perquisitions en cours d’enquête ont permis la saisie de :

- 18 000 comprimés de méthamphétamines;

- Plus de 250 gr de cocaïne;

- Plus de 23 kg de méthamphétamines en cristaux;

- Une presse à comprimés et de l’équipement pour la production de méthamphétamines;

- 900 kg de produits utilisés dans la production;

- Plus de 930 plants de cannabis

- Plus de 100 kg de cannabis sous différentes formes

- Six armes longues et un poing américain.

L’opération, qui découle d’une enquête amorcée en juin 2022, a mobilisé plusieurs policiers de différentes unités d’enquête, dont un maître-chien, technicien en explosifs et le groupe tactique d’intervention.

L’enquête concernant ce dossier se poursuit.

Notons que l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé, dont les membres en règle des Hells Angels. L’ENRCO Québec est composée de policiers de la Sûreté du Québec, de la GRC, du Service de police de la Ville de Québec ainsi que du Service de police de Lévis.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).