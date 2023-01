Un camion brise un poteau électrique à Saint-Victor

Les services d’urgence ont dû intervenir vendredi et samedi pour deux accidents de la route et un incendie sur le territoire. En raison de la chaussée enneigée de vendredi, une camionnette a fait une sortie de route vendredi vers 13 h 20 dans la 175e Rue à Saint-Georges. Il n’y a eu aucun blessé et le véhicule n’a subi que très peu de dommage. ...