Arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies et vols

e 9 février, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont répondu à un appel pour une collision matérielle entre deux véhicules à l’intersection de la 6e avenue/21e rue à Saint-Georges. Un des conducteurs impliqués, originaire de Saint-Georges et âgé de 73 ans a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies. Il a fourni un taux d’alcool deux fois supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour 90 jours.

Le 10 février vers 14h, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté et arrêté un homme âgé de 37 ans de Saint-Benoît-Labre sur la route 271 à Saint-Benoît-Labre pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il s’agissait d’un conducteur d’un camion qui s’était endormie au volant de son fardier. L’homme a fourni un résultat au test à l’éthylomètre de 3 fois supérieur à la limite permise par la loi. Le camion a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour 90 jours.

Le 10 février vers 11h30, les policiers de la MRC des Etchemins ont intercepté un véhicule qui circulait à 93 km/h dans une zone de 50 km/h sur la 15e avenue à St-Zacharie. Le conducteur, un homme de 20 ans de Ste-Aurélie s’est vu remettre un constat d’infraction de 549$ et 6 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours.

Le 11 février vers 5h, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont répondu à un appel pour une sortie de route avec dommage de plus de 2000$ non loin de la 30e avenue/28e rue à Saint-Georges. Sur les lieux, la conductrice âgée de 58 ans de Saint-Georges a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a refusé de subir le test d’alcoolémie. Elle sera accusée de conduite avec les capacités affaiblies et de refus de subir le test d’alcoolémie.

Le 8 février, un vol de 4 catalyseurs est survenu à Saint-Georges dans une entreprise située dans le secteur Est de la ville. Une enquête est en cours.

Un vol de véhicule est survenu sur la 40e rue à St-Prosper. Il s’agit d’un véhicule Dodge Ram 2019 de couleur noir. Le vol aurait eu lieu entre le 28 janvier et le 12 février. L’enquête est en cours.