Incendie à Saint-Georges : la maison est une perte totale

Une maison d’un étage à l’intersection de la 116e Rue et la 53e Avenue à Saint-Georges a été complètement réduite en cendre lors d’un incendie qui a débuté vers 12 h 40 aujourd’hui.

À l’arrivée de la première équipe de pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Georges, la demeure était complètement embrasée. D’ailleurs, la colonne de fumée était bien visible à des kilomètres dans la ville.

Les intervenants ont débuté sur-le-champ à combattre l’incendie en mode défensif. Heureusement, ils ont su rapidement qu’il ne se trouvait personne à l’intérieur de la bâtisse. Deux équipes de garde étaient sur les lieux ce qui représente plus d’une trentaine de pompiers.

Les ambulances avaient été appelées en prévention et la Sûreté du Québec était présente afin de fermer la rue le temps de l’intervention. De plus, des camions-citernes du SSI de Saint-Georges étaient sur place, car il n’y avait aucune borne-fontaine dans le secteur.

La Croix-Rouge a été demandée pour s’occuper des résidents qui sont désormais à la rue.

La maison est une perte totale et une pelle mécanique est venue aider à l’extinction du feu en fin d’intervention afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de propagation.

Une voiture qui se trouvait très près de la résidence a été déplacée et a subi que de légers dommages.

La thèse de l’incendie criminelle a été repoussée et il s’agirait d’un accident. On ignore pour le moment la cause, mais l’enquête a débuté.

Hydro-Québec a également été demandé sur place et un délestage à distance a été effectué pour la sécurité des pompiers.

Avec la collaboration de notre photojournaliste Jessy Pouliot.