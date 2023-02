Un incendie généralisé dans une résidence de Saint-Georges

La chaussée glissante a causé trois accidents sur la 10e avenue à Saint-Georges, ce matin aux alentours de 8 h. Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan et les paramédics du groupe Cambi ont d'abord été demandés à l'intersection de la 167e rue et de la 10e avenue pour un accident impliquant un autobus scolaire et une voiture. L'autobus s'est ...