Quatre arrestations sur les chemins de la MRC La Nouvelle-Beauce

Plusieurs arrestations ont eu lieu dans les dernières semaines en raison de personnes qui conduisaient en état d’ébriété.

Le 10 février, vers 0 h 30, un homme de 23 ans, de Frampton, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies, sur la route 279 à Saint-Lazare, à la suite d’une sortie de route. L’individu a été transporté au poste de police de Saint-Gervais, où il a fourni un échantillon d’haleine dont le résultat était près du double de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours, son véhicule a été remisé et il a été libéré par citation à comparaître. Il a également reçu trois constats d’infraction pour avoir conduit lors d’une sanction, pour avoir conduit seul alors qu’il avait un permis d’apprenti conducteur et pour ne pas avoir respecté la condition d’alcoolémie zéro de son permis d’apprenti, pour une amende totale de 1318 $ et 8 points d’inaptitude.

Le 4 mars, vers 2 h, un homme de 33 ans, de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies sur la rue du Pont à Saint-Lambert-de-Lauzon. L’individu a été transporté au poste de police de Sainte-Marie, où il a fourni un échantillon d’haleine dont l’alcoolémie était près du double de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours, son véhicule a été remisé et il a été libéré par citation à comparaître.

Le 5 mars, vers 1 h, un homme de 32 ans, de Sainte-Claire, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies sur la route 216, à Frampton. L’individu était alors au volant de sa motoneige. Il a été transporté au poste de police de Sainte-Marie, où il a fourni un échantillon d’haleine dont l’alcoolémie était supérieure à la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours, son véhicule a été remisé et il a été libéré par citation à comparaître. Il a également reçu deux constats d’infraction pour avoir conduit lors d’une sanction criminelle en lien avec les capacités affaiblies et pour avoir conduit un véhicule hors route sur un chemin public, pour une amende totale de 2799 $.

Le 24 février, vers 15 h 30, les agents se sont rendus sur les lieux d’une collision survenue entre deux véhicules sur la route du Président-Kennedy, à Sainte-Marie. L’enquête a révélé que l’un des deux conducteurs a conduit son véhicule alors qu’il faisait l’objet d’une sanction. Un constat totalisant une peine de 2250 $ lui a été émis.