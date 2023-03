Accident à Saint-Frédéric: Béatrice Dorsainville est sur place

Voir la galerie de photos

Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec, s'est rendue sur les lieux de l'accident survenu aujourd'hui à Saint-Frédéric, pour faire le point sur la situation.

« Onze personnes sont impliquées. Il y avait cinq personnes dans le camion et six dans la minifourgonnette », a-t-elle spécifié. Il a été indiqué un peu après l'enregistrement de cette vidéo, que des enfants se trouvent parmi les personnes impliquées.

La route 112 est actuellement fermée, un reconstitutionniste est toujours sur place. On ne connaît donc pas encore les circonstances de l'événement.

Au moment d'écrire ces lignes elle se trouvait encore sur place, mais ne disposait pas de nouvelles informations.

Un peu plus tôt, c'est le directeur adjoint du Centre de formation en transport de Charlesbourg, Dave Beaulieu, qui a pris la parole. Il a précisé qu'il avait reçu un appel de l'un de ses enseignants disant qu'il y avait eu une collision sévère. Aucun élève ni l'enseignant n'ont subi de blessures selon les informations qu'il avait à ce moment-là. Sachant que ces derniers étaient encore avec les services d'urgences. Visionnez son témoignage complet ici.

Rappel des évènements

Rappelons que vers 16 h une collision s’est produite entre un camion de 53 pieds et une mini fourgonnette non loin de la Bleuetière Goulet, sur la route 112 à Saint-Frédéric.

Selon l’agente de la Sûreté du Québec, Hélène Saint-Pierre, il y aurait six personnes blessées gravement et cinq personnes qui doivent être évaluées. On craint pour la vie de certains.

Six ambulances ont été demandées en plus de superviseurs ambulanciers La Régie intermunicipale du service de sécurité incendie des municipalités de Tring-Jonction a été appelé sur les lieux afin d’aider le Service de sécurité incendie de Saint-Joseph qui ont des pinces de désincarcération.

En collaboration avec notre journaliste Gabrielle Denoncourt.