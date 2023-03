Un homme de 19 ans arrêté pour alcool au volant à Saint-Georges

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté et arrêté un homme âgé de 19 ans, de Saint-Georges le 16 mars vers 1 h du matin, pour conduite avec les capacités affaiblies.

Celui-ci conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool sur la 1e avenue à Saint-Georges. L’homme a fourni un échantillon d’haleine avec un taux d’alcool de plus du double de la limite permise par la loi.

Son véhicule a donc été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Enquêtes criminelles

Le 17 mars dernier, les policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à une perquisition en vertu de la Loi sur les infractions en matière de boisson alcoolique dans la municipalité de Sainte-Sabine.

L’enquête a débutée au mois de février dernier, à la suite d’informations reçues du public. Les policiers ont saisi sur place plusieurs caisses de boissons alcooliques, lors de la perquisition. Le défendeur a reçu un rapport d’infraction général pour vente d’alcool sans permis. Ce type de permis doit être délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux; il est donc passible d’une amende qui pourrait être émise par cette dernière.

Prévention et police de proximité

Le mois de mars est le mois de la prévention de la fraude. Les agents de la Sûreté du Québec du Centre de services de Saint-Georges sont très actifs par la présentation de conférences pour contrer la fraude.

Depuis le début du mois, plusieurs organismes communautaires, surtout en lien avec les aînés tel que les Fermières, la FADOQ et le Centre d’hébergement pour aînés ont été visités et d’autres le seront dans les municipalités des MRC Beauce-Sartigan, des Etchemins et de Beauce-Centre.

De plus, mardi le 14 mars, en collaboration avec une institution financière de la Beauce, une conférence pour contrer les fraudes a été présentée aux membres des tables de concertations contre la maltraitance envers les ainés des quatre MRC du Centre de services de Saint-Georges. Cette conférence était surtout axée sur les moyens et conseils à donner à nos aînés afin d’éviter d’être fraudé. Plus de 30 intervenants y ont participé.