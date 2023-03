Elle remporte 100 000$ avec un billet de loterie acheté à Saint-Lambert-de-Lauzon

Lors d’une intervention auprès d’une personne en crise, les agents de police ont procédé à l’arrestation d’un homme de 33 ans et d’une femme de 27 ans, à Saint-Isidore pour possession de méthamphétamine et de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Au total, plusieurs milliers de comprimés de métamphétamine et plusieurs grammes de cocaïne ont été ...