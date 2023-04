Plusieurs arrestations pour conduite avec capacités affaiblies en Beauce

Les agents de la Sûreté du Québec des postes de la Nouvelle-Beauce et Beauce-Sartigan ont réalisé plusieurs interpellations pour capacités affaiblies du 20 au 23 avril sur les secteur de Sainte-Marie et Saint-Georges.

Un homme de 48 ans, de Lac-Etchemin, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool le 22 avril vers 20 h 30. L'individu a été la source de plusieurs signalements de citoyens concernant sa conduite dans les rues de la ville de Montmagny. Ce dernier a refusé de fournir un échantillon d'haleine. En plus des accusations de conduite avec les capacités affaiblies et du refus de se soumettre au échantillon d'haleine, l'homme devra aussi répondre à une accusation de possession de cocaïne, puisqu'une quantité de poudre blanche a aussi été saisie. Son véhicule a été saisi 30 jours et son permis suspendu pour 90 jours.

Ce même soir vers 23 h 30, les agents ont procédé à l'arrestation d'une femme de 38 ans, de Saint-Odilon pour conduite avec les capacités affaiblies sur le rang Saint-Gabriel Sud à Sainte-Marie. Emmenée au poste de la Nouvelle-Beauce, la femme a fourni un échantillon d'haleine avec un taux d'alcoolémie supérieur au double de la limite permise par la loi. Son permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours.

Le 23 avril vers 3 h du matin, les agents du poste de la Nouvelle-Beauce ont procédé à l'arrestation d'un homme de 39 ans, de Saint-Patrice-de-Beaurivage, pour conduite avec les capacités affaiblies à Saint-Bernard. Conduit au poste de la Nouvelle-Beauce, il a fourni un échantillon d'haleine avec un taux d'alcoolémie supérieur au double de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et sa voiture saisie pour 30 jours.

Des arrestations pour conduites avec les capacités affaiblies aussi à Saint-Georges

Vers 22 h 30, le 20 avril, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté et arrêté une femme de Saint-Georges, âgée de 24 ans, pour conduite avec les capacités affaiblies, qui circulait sur la 1e avenue/116e rue à Saint Georges. Elle a fourni un taux d’alcool supérieur à la limite permise. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une durée de 90 jours.

Le 22 avril en fin de soirée, les policiers ont intercepté et arrêté un homme de 25 ans, de Saint-Georges, pour conduite avec les facultés affaiblies. Ce dernier circulait derrière le CEGEP Beauce-Appalaches sur la 116e rue à Saint-Georges et faisait crisser ses pneus. Il a fourni un taux d’alcool supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Le 23 avril vers 16 h, les policiers de la MRC des Etchemins ont capté un véhicule à une vitesse de 120 km/h, dans une zone de 50 km/h, sur le 14e rang à St-Benjamin. Le conducteur, un jeune homme de 20 ans de Sainte-Aurélie, a reçu un constat d’infraction d’une valeur de 1 405 $ et 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a aussi été suspendu pour une période de 7 jours.