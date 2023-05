Poteaux électriques tombés: une enquête a été ouverte

Une enquête a été ouverte par Hydro-Québec afin de trouver la cause de la chute de plusieurs poteaux électriques, survenue hier soir sur la 87e rue à Saint-Georges et privant plus de 13 000 clients de courant.

Le Service de sécurité incendie de Saint-Georges a reçu un appel vers 17 h 30 ce dimanche, qui mentionnait qu’un poteau était brisé et qu’un fil électrique serait au sol. Sur place, les pompiers ont constaté que c’était plusieurs poteaux qui étaient endommagés avec plusieurs fils tombés entre le boulevard Lacroix et le concessionnaire Toyota dans la 87e rue.

« À partir de ce moment-là, on a établi un périmètre de sécurité étant donné qu’il y avait des fils électriques au sol et sur plusieurs véhicules. On avait également des transformateurs qui étaient au sol et qui ont causé un déversement d’huile quand ils se sont brisés donc on a contenu le déversement », a expliqué Frédéric Morin, chef de division aux opérations.

Les pompiers ont quitté les lieux vers 23 h 20, après l’arrivée d’Hydro-Québec et une fois certains que l’endroit était sécurisé.

La Sûreté du Québec était sur place pour fermer une portion du boulevard Lacroix, soit entre la 90e rue et la 74e rue.

Les équipes d'Hydro-Québec sur place doivent changer entre quatre et cinq poteaux.

Au moment d’écrire, il ne restait qu’une quarantaine de clients sans électricité.