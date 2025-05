Conduite avec les facultés affaiblies: un homme arrêté deux fois en deux jours

Un résident de Saint-Côme-Linière a été arrêté deux fois, en l'espace de deux jours, pour avoir conduit un véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool.

Ainsi, le 17 avril en soirée, des patrouilleurs de la Sûreté du Québec du poste de la MRC Beauce-Sartigan, ont été avisés qu’un automobiliste avait une conduite dangereuse dans le secteur du centre-ville de Saint-Georges. Le véhicule a finalement été intercepté à Saint-Côme-Linière. Les policiers ont remis au conducteur de 35 ans des constats d'infraction pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et conduite dangereuse. Son véhicule a été remisé.

Cela ne l'a pas empêché d'en remettre deux jours plus tard. Le 19 avril vers 1h, ce même conducteur a été impliqué dans une sortie de route, sur la route Langevin, à Saint-Côme-Linière. Il a été blessé légèrement et transporté à l’hôpital de Saint-Georges.

Il a été de nouveau arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool/drogue. Un échantillon sanguin a été prélevé et son véhicule a de nouveau été remisé. L’homme pourrait faire face à de nouvelles accusations de conduite avec les capacités affaiblies, selon les résultats des prélèvements qui ont été envoyés à l’analyse.

Fraude

Le 16 avril, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont arrêté deux hommes de Montréal, qui effectuaient des fraudes en utilisant une fausse identité dans des compagnies de télécommunication à Saint-Georges.

Les deux hommes, de 55 et 49 ans, ont été détenus pour comparution au palais de justice de Saint-Joseph, puis transférés à l’Établissement de détention de Québec en attendant la suite des procédures.

La semaine en bref

— Le 13 avril, vers 1 h 30, des policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont intercepté un véhicule, au kilomètre 114 de l’autoroute 73-N, à la hauteur de Saint-Lambert-de-Lauzon. Le conducteur, âgé dans la mi-vingtaine, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, a été arrêté et conduit au poste pour subir les tests à l’éthylomètre, qu’il a échoués. L’homme possédait déjà une interdiction de conduire pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et n’avait pas d’antidémarreur sur le véhicule qu’il conduisait. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour 90 jours également. Il a reçu un constat de 2 250 $ et a été libéré par citation à comparaître.

— Le 18 avril, vers 14 h 30, des policiers de la MRC des Etchemins ont capté un véhicule à une vitesse de 143 km/h dans une zone de 90 km/h, sur la route 276 à Lac-Etchemin. Le conducteur, un homme de 24 ans, de Nepean en Ontario, a reçu un constat d’infraction d’une valeur de 868 $ et 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire au Québec a été suspendu pour une période de sept jours.

— Le 19 avril, vers 2 h, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté un véhicule dans un stationnement situé sur la 5e rue, à Saint-Georges, suite à une conduite erratique. L’homme de 30 ans, de Québec, présentait des symptômes de capacités affaiblies par l’alcool et a échoué les tests éthylométriques avec un taux d’alcoolémie supérieur au double de la limite permise. Une accusation de conduite avec les capacités affaiblies sera soumise au DPCP. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et le véhicule saisi pour 30 jours.

— Le 19 avril vers 3 h, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan sont intervenus auprès d’un véhicule qui a fait une sortie de route sur le boulevard Lacroix, à Saint-Georges. Le jeune conducteur de 20 ans, de Saint-Côme-Linière, a été blessé légèrement et transporté à l’hôpital de Saint-Georges. Il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool/drogue. Un échantillon sanguin a été prélevé à l’hôpital et le véhicule a été remisé. L’homme a été libéré par citation à comparaître.

— Le 19 avril à 14 h 30, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan sont intervenus auprès d’un véhicule qui a fait une sortie de route sur la route 204 nord, à Saint-Martin. Le conducteur de 38 ans, de Saint-Gédéon, a été blessé légèrement et transporté à l’hôpital de Saint-Georges. Il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool/drogue. Un échantillon sanguin a été prélevé et son véhicule a été remisé. Le conducteur récidiviste a été libéré par citation à comparaître.