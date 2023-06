Un constat d’infraction de 549$ et 6 points d’inaptitude pour de la vitesse

Un jeune homme de 19 ans, de Saint-Prosper, a reçu un constat d’infraction d’une valeur de 549$ et 6 points d’inaptitude pour avoir circulé à une vitesse de 93 km/h, dans une zone de 50km/h, sur la 8e rue à Saint-Prosper.

Ce sont des policiers du poste de la SQ de la MRC des Etchemins qui l'ont capté lorsqu'il a commis cette infraction le 29 mai vers 21 h 30.

Outre l'amende, son permis de conduire a aussi été suspendu pour une période de sept jours.

Par ailleurs, le jeudi 1er juin, les policiers de la MRC de Beauce Sartigan sont intervenus sur deux collisions avec blessés qui sont survenues à quelques heures d’intervalles.

La première, s’est produite à Saint-Philibert. Elle impliquait un conducteur âgé de 25 ans, de Saint-Georges et la seconde est survenue à Saint-René et impliquait un conducteur âgé de 41 ans, du même endroit.

Les deux conducteurs présentaient des signes de capacités affaiblies par l’alcool, ils ont été conduits au centre hospitalier pour recevoir des soins et effectuer un prélèvement sanguin pour connaître leur taux d’alcoolémie. Le permis de conduire des deux hommes ont été suspendus 90 jours et leurs véhicules, remisés.

Opération nationale concertée – Vitesse

Du 9 au 15 juin, l’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec, tiendra de nombreuses interventions planifiées à travers la province dans le cadre de l’opération nationale concertée Vitesse.

Que ce soit en milieu urbain ou rural, la vitesse est reconnue comme l’un des principaux facteurs contribuant aux collisions de la route et à leur gravité. Sous le thème Sur la route, on se conduit bien!, cette campagne vise à responsabiliser les conducteurs et à leur rappeler qu’ils peuvent contribuer à l’amélioration du bilan routier en adoptant une conduite sécuritaire et responsable.