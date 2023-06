Accident à Saint-Joseph: le cycliste est décédé

Un accident a eu lieu cette après-midi sur la route 173 sud, entre Saint-Joseph et Beauceville. Il semble impliquer une auto et un vélo. Le passage est fermée à toute circulation pour une durée indéterminée. Vers 13h30, les policiers de la MRC de Beauce-Centre et les ambulances de Cambi Saint-Joseph se sont dirigés vers les lieux de l'événement. ...