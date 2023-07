Saint-Isidore: un conducteur grièvement blessé après un accident

Les policiers de la MRC Nouvelle-Beauce ont été appelés pour un incendie de véhicule à Saint-Isidore ce 17 juillet, vers 11h. Les secours sont actuellement sur place.

Le Service incendie Saint-Isidore et de Saint-Lambert, ainsi que les policiers et ambulanciers ont été demandés au niveau de l'intersection de la route du Vieux Moulin et de la route Larose pour un feu de véhicule.

Selon la Sûreté du Québec, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule qui a pris feu instantanément après le choc. Étant bloqué à l'intérieur lors de l'embrasement, on craint pour la vie du conducteur, qui est dans un état critique.

Plus d'informations suivront pour suivre l'état des blessures de la victime.