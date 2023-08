Intervention des pompiers de Saint-Georges sur la 129e rue

Un incendie s'est déclaré dans le sous-sol de la maison située au 2892, 129e rue à Saint-Georges ce vendredi matin vers 9 h 30.

À l'arrivée des pompiers, de la fumée s'échappait de la résidence. « On a constaté qu'un incendie faisait rage au sous-sol donc on a procédé à une attaque offensive rapide, qui a permis de rabattre les flammes et de contenir le feu au sous-sol », a expliqué Frédéric Morin, directeur du service de sécurité incendie de Saint-Georges.

Une personne se trouvait à l'intérieur de la maison au départ des flammes, mais elle a pu se rendre chez un voisin pour appeler les pompiers.

Après l'extinction, ils ont ventilé les lieux, car la fumée s'était propagée à l'ensemble du bâtiment.

En ce qui concerne la cause, une défectuosité au niveau d'une lumière est suspectée. L'intervention a nécessité environ une heure et demie de travail pour une vingtaine de pompiers.