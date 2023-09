Accident à la compétition de camions: l'organisateur sort du silence

Lors de la compétition de tir et d’accélération de camions, du 3 septembre à Saint-Joseph-de-Beauce, un homme de 53 ans avait été blessé et admis aux soin intensif.

Après avoir refusé de faire tout commentaire à EnBeauce.com quelques jours après l'incident, Benoît Gagné, président de la compétition, réagit par voie de communiqué.

Également invité à commenter l'accident dans le Journal de Québec, ce dernier aurait répondu:

« Qu’on pouvait interpréter ça comme on voulait. Ce n’est pas si une catastrophe que ça (...) Quand on va aux courses, on va aux courses, » avant de raccrocher au nez de son interlocuteur.

L'organisation de la compétition a alors souhaité rectifier. « C’est effectivement ce qui a été fait par M. Bernier. Pris hors contexte, ces bouts de phrases donnent une impression de négligence ».

Des normes de sécurité respectées

Dans la suite du communiqué, l'organisation met en avant la priorité donnée à la sécurité des spectateurs présents sur l'événement. Ces derniers ajoutent également investir d'importantes sommes durant les dernières années pour l'amélioration du circuit et du spectacle, dans le seule but de protéger les visiteurs.

« Cet événement nous force déjà à se concentrer à améliorer encore les infrastructures pour assurer la pérennité de l’événement qui en est à sa dix-huitième édition, » a mentionné le président.

« L’organisation de ACSJ est fortement ébranlée par cet évènement. Tous les membres de l’organisation sont impactés par ce malheureux accident. L’équipe se joint à moi pour offrir tout le support et le soutien possible à la famille et nous souhaitons sincèrement un prompt rétablissement à M. Malenfant, » a conclu Benoît Gagné.