L'homme retrouvé sous un mur était décédé

L'homme qui a été retrouvé inconscient sous les débris d'un mur d'une grange dans le secteur de Saint-Jean-de-la-Lande ce matin était déjà décédé depuis plus de 24 h.

C'est ce qu'a indiqué Stéphane Tremblay, du service des communications de la Sûreté du Québec, à EnBeauce.com. « Il était là depuis peut-être un jour ou deux, en tout cas ce n'est pas arrivé ce matin au moment de l'appel. »

L'homme était âgé de 70 ans et résidait sur les lieux du drame. C'est l'un de ses proches qui a contacté les services d'urgences après l'avoir retrouvé inconscient.

La victime effectuait des travaux de démolition sur la grange lorsqu'il a été pris au piège par le mur brisé.

Une enquête est en cours et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a été dépêchée sur place puisque c'est un contexte de travail.

« Tout indique qu'il s'agit d'un accident », a précisé l'agent de la Sûreté du Québec.

Rappelons que les services d'urgences ont été appelés ce matin sur un ranch privé du 2e rang du secteur de Saint-Jean-de-la-Lande à Saint-Georges vers 9 h 50.

Selon Frédéric Morin, directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Georges, lorsque lui et son équipe sont arrivés sur place il y a avait un mur effondré sur une personne. Ils ont donc procédé à la stabilisation du mur et l'ont soulevé à l'aide de coussin de levage et de blocs.

Ils ont ensuite pu évacuer la victime qui a été prise en charge par les paramédics du groupe Cambi. Il a alors été conduit à l'hôpital où son décès a été constaté.