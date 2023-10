Saint-Isidore: un jeune homme de 18 ans décède d'un accident de la route

Un jeune homme âgé de 18 ans est décédé suite à un accident de la route survenu vers 3 h 30 la nuit dernière, sur la route du Président Kennedy à Saint-Isidore.

C'est ce qu'a confirmé Béatrice Dorsainville du service des communications de la Sûreté du Québec, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

« C'est un véhicule qui a fait une embardée. Le conducteur était seul à bord et il a perdu la maitrise de son véhicule pour une raison qu'on ne connait pas et il a terminé sa course dans le fossé », a-t-elle précisé.

Les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour extraire la victime de sa voiture et son décès a été constaté sur les lieux.

Un policier en enquête collision s'est rendu sur place, l'enquête est toujours en cours, mais la route a été rouverte ce matin vers 8 h.