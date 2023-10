Un nouveau service de Premiers répondants verra bientôt le jour dans Beauce-Centre

La Régie intermunicipale du service de sécurité incendie (RISSI) de Tring-Jonction, Saint-Frédéric, Saint-Jules et Saint-Séverin aura un nouveau service de Premiers répondants à partir du 1er janvier 2024.

C’est ce qui a été confirmé par Marc André Paré, directeur général et greffier trésorier de la RISSI, lors d’un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Ce projet a été initié par les pompiers il y a un certain temps. La vague d'ajout de ce service dans d’autres casernes de la région leur a permis de faire une évaluation des points positifs et négatifs, et il s’avère que les points négatifs sont peu nombreux.

« Ça nous a permis de constater qu’on était en mesure d’optimiser les délais d’interventions pour les arrêts cardio-respiratoires et les chocs anaphylactiques. Considérant la présence ambulancière, on ne peut pas s’attendre à avoir toujours une ambulance en dedans de 10 minutes! », a expliqué Marc André Paré.

Par conséquent, 12 membres de la RISSI ont suivi la formation de 16 h en septembre dernier afin de créer ce service de Premiers répondants.

Pour le moment, cela engendre quelques coûts d’investissement au niveau du Service de sécurité incendie au niveau de la programmation des radios, essentiellement pour être capable de recevoir les appels de la centrale.