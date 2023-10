La Sûreté du Québec inaugure une zone neutre à Saint-Prosper

Les agents de la Sûreté du Québec et la municipalité de Saint-Prosper ont inauguré, ce mercredi 25 octobre, une zone neutre installée devant le centre récréatif Desjardins.

Le but de cette zone sécurisée est d'encourager la population à venir y faire des échanges en toute sécurité, pour des transactions par exemple.

« Les zones neutres sont des endroits sécuritaires pour faire des échanges, que ça soit de la vente des plateformes web ou des sites web, on invite les gens à faire les transactions à ces endroits-là. C'est filmé et sécuritaire et s'il arrive quelque chose comme de la fraude, ou autres problématiques, on est capable de récupérer les images et faire l'enquête », a expliqué le directeur du Centre de Service de la Sûreté du Québec de Saint-Georges.

De plus, les parents divorcés peuvent aussi profiter de cette nouvelle zone pour s'y échanger leurs enfants plus facilement et dans un contexte sécuritaire. À Saint-Prosper, le projet a rapidement vu le jour grâce à la construction du centre récréatif qui cochait toutes les cases pour accueillir une telle zone.

« On a amené la proposition de la zone neutre au conseil, car c'était facile pour nous de dire oui. Lors de la construction de centre récréatif, nous avions déjà des caméras qui observaient l'extérieur. Le gros de l'investissement a été la peinture et la pancarte. L'endroit était déjà assez passant et éclairé le soir », a indiqué Alain Maheux, maire de Saint-Prosper

Installée depuis quelques semaines, plusieurs personnes utilisent déjà la zone trois à quatre fois par semaine, selon Alain Maheux.

Par ailleurs, la Sûreté du Québec a fait savoir que de nombreuses autres zones pourraient bientôt voir le jour en Beauce, notamment à Saint-Georges où le projet est à l'étude.