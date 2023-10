Un avis de guet «Armé et dangereux - Armes à feu» aux postes-frontières

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a émis un avis de guet «Armé et dangereux - Armes à feu», alertant tous les officiers, à l'endroit de Robert Card, un homme de 40 ans toujours en fuite, deux jours après la tuerie de Lewiston, dans le Maine, qui a fait 18 morts et 13 blessés mercredi.

« L'Agence [...] travaille en étroite collaboration avec le US CBP (Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis) et la GRC pour protéger nos communautés », a indiqué Maria Ladouceur, porte-parole des relations avec les médias pour l'organisme, dans un courriel envoyé à EnBeauce.com.

La région compte deux postes frontaliers avec le Maine, soit ceux de Saint-Théophile (Armstrong) et Sainte-Aurélie. Malgré cet avis, tous les points d'entrée restent actuellement ouverts, de signaler Mme Ladouceur.

« Nous considérons le suspect comme armé et dangereux, a indiqué le colonel de la police d’État du Maine, William Ross, lors d'un point de presse. Personne ne devrait l’approcher, dans aucune circonstance. »