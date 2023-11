Saint-Georges: trois interpellations pour alcool au volant la semaine passée

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan et des Etchemins ont procédé à trois interpellations pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool à Saint-Georges.

La première intervention a eu lieu le 28 octobre vers 3 h 15 sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges. Les agents de la MRC des Etchemins ont arrêté un individu âgé de 35 ans et résident de Saint-Georges. Des échantillons sanguins ont été prélevés afin d’établir son taux d’alcool.

Puis, le 1er novembre vers 1h du matin, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté et arrêté une femme âgée de 23 ans, de Saint-Georges, à l'intersection de la 107e rue et de la 1ere avenue. Elle a fourni un échantillon d’haleine avec un taux supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a donc été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Enfin, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont intercepté et arrêté un homme âgé de 23 ans de Saint-Georges le 5 novembre vers 1h du matin également. Il circulait alors entre la 118e rue et la 2e avenue sous l'emprise de l’alcool. Il a fourni un échantillon d’haleine avec un taux supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a alors été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Enquêtes criminelles

Le 1er novembre, à la suite d’informations reçues du public, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants à Saint-Georges. Au total, quatre individus ont été arrêtés et sont demeurés détenus jusqu’à comparution. Lors de la perquisition, des stupéfiants ont été saisis entre autres de la cocaïne, des comprimés de méthamphétamine, des médicaments et de l’argent.

Deux jours plus tard, un dossier a été ouvert pour un vol dans un véhicule, survenue sur la 3e avenue/113e rue à Saint-Georges. Des cartes de crédit et documents d’identité ont été volés. L’enquête est en cours. Afin de prévenir ce genre de crime, rappelons l’importance de bien verrouiller les portières des véhicules et de ne laisser aucun objet de valeur à la vue à l’intérieur de ceux-ci.

Puis, le 5 novembre, les policiers ont ouvert un dossier pour tentative de vol de véhicule survenue durant cette nuit-là sur la 120e rue à Saint-Georges. L’ignition du démarreur a été endommagée, mais le véhicule n’a pu être démarré.

Le même jour, ils ont également ouvert un dossier pour le vol d’un véhicule automobile sur la 8e avenue à Saint-Georges. Le véhicule a été retrouvé abandonné à Sainte-Marie environ 40 minutes plus tard.

Prévention et police de proximité

Mardi le 31 octobre, soir de la fête Halloween, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont patrouillé les municipalités de leur territoire pour assurer la sécurité des jeunes et moins jeunes, déguisés ou non, qui circulaient en grand nombre dans les rues. Les pompiers des différentes municipalités ainsi que des ambulanciers étaient aussi présents. La soirée s’est déroulée dans le plaisir et aucun évènement fâcheux n’a été signalé.