Des conducteurs au pied pesant

Voici quelques interventions rapportées en matière de sécurité routière dans le bulletin hebdomadaire des Centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec.

Le 12 novembre à 15 h 30, un automobiliste de 32 ans, de Lévis, a été intercepté sur la route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, pour avoir circulé à 150 km/h dans une zone de 90 km/h. Il a reçu un constat d’infraction de 1105$ en plus de voir 10 points d’inaptitude inscrits à son dossier. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 30 jours.

Le 24 octobre, vers 23 h 30, les agents ont intercepté un véhicule pour un grand excès de vitesse sur l’autoroute 73 en direction Nord, à Scott. Le véhicule circulait alors à une vitesse de 160 km/h dans une zone où la limite de vitesse est fixée à 100 km/h. Le conducteur, un homme de 48 ans, résidant à Québec, a reçu un constat d’infraction totalisant 1 105$ d’amende assorti de 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de sept jours et son véhicule a été remisé.

Le 8 octobre vers 14 h 30, un résident de 19 ans, de Sainte-Hénédine, a été intercepté alors qu’il circulait à une vitesse de 143 km/h dans une zone de 80 km/h sur la route Coulombe à Saint-Isidore. Un constat de 1255 $, assorti de 14 points d’inaptitude lui a été signifié. Son permis de conduire a été suspendu pendant sept jours et son véhicule a été remisé.

Le 1er octobre, vers 9 h, les agents ont intercepté un véhicule pour un grand excès de vitesse sur le rang Saint-Luc, à Saint-Bernard. Le véhicule circulait alors à une vitesse de 130 km/h dans une zone où la limite de vitesse est fixée à 80 km/h. Le conducteur, un homme de 31 ans, résidant à Saint-Bernard, a reçu un constat d’infraction totalisant 822 $ d’amende, assorti de 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de sept jours et son véhicule a été remisé.

Conduite avec les facultés affaiblies

Le 12 novembre vers 6 h, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont intercepté et arrêté sur le boulevard Lacroix, à l'angle de la 94e rue à Saint-Georges, un homme de 29 ans, de Saint-Georges pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Le conducteur a fourni un taux de plus de deux fois la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour 90 jours.

Le 11 novembre vers 23 h, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont intercepté et arrêté un homme de 62 ans, de Saint-Georges sur la 1e avenue et 111e rue à Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a fourni un taux supérieur à la limite permise. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Le 10 novembre vers 19 h, les agents de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un individu de 46 ans, de Lac-Etchemin, sur la route 277 à Lac-Etchemin, à la suite d’une sortie de route. L’individu a fourni des échantillons d’haleine équivalent au double de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.

Le 9 novembre vers 17 h, un homme de 26 ans, de Saint-Joseph de Beauce a été arrêté pour conduite de véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool, après avoir fait une sortie de route sur le rang Saint-Louis à St-Frédéric. Son échantillon d’haleine a révélé un taux d’une fois et demie la limite permise par la loi. Son permis a été suspendu pour une période de 90 jours. Il comparaîtra au palais de justice de Saint-Joseph en février 2024.

Le 29 octobre, vers 02 h, les agents ont intercepté un véhicule sur l’autoroute 73 en direction sud, à Scott. Le conducteur, un homme de 20 ans originaire de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, a été transporté au poste de police où il a fourni un échantillon d’haleine présentant un taux d’alcool moindre à la limite permise par la loi. Cependant, étant donné la présence d’alcool dans son organisme, il a toutefois reçu un constat d’infraction totalisant 499$ d’amende et 4 points d’inaptitude en raison du non-respect de la condition de tolérance zéro assortie à son permis de conduire. Son permis a également été suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule a été remisé.

Le 29 octobre, vers 04 h 30, les agents ont procédé à l’arrestation d’une femme de 29 ans, résidant à Saint-Séverin, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool sur la rue du Pont à Saint-Lambert-de-Lauzon. La suspecte a été transportée au poste de police où elle a fourni un échantillon d’haleine présentant un taux d’alcool supérieur à la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été remisé. Elle a été libérée par citation à comparaître dans l’attente des procédures.

Enquête criminelle

Une introduction par effraction est survenue dans un logement de la 18e rue, à Saint-Georges. Des appareils informatiques et électroniques ont été volés. Quelques heures plus tard, un homme de 26 ans de Saint-Georges a été arrêté en rapport à cette infraction. Après enquête, il a été libéré sur promesse à comparaître.

Prévention achats en ligne

Le temps des fêtes arrive à grands pas. Afin d’éviter d’être victimes de fraude (ex.: faire vos achats sur un faux site, payer pour un faux produit, payer pour un service qui ne sera jamais rendu, etc.), nous vous invitions à respecter les consignes suivantes :

— Ne réalisez aucune transaction à partir de réseaux sans fil (Wi-Fi) publics (p. ex. dans un café) en raison de leurs brèches ou failles de sécurité;

— Recherchez des sites de détaillants disposant de sites Web sécurisés (barre d’adresse débutant par « https:// » et présence d’un cadenas en position fermée);

— Privilégiez le téléchargement d’une application mobile d’un détaillant à partir de son site Web (sécurisé);

— Renseignez-vous sur le détaillant avant de procéder à la transaction (ex. présence de coordonnées, de politiques de livraison et de retour);

—Supprimez le numéro de carte de crédit de votre appareil après chaque achat;

— Ne donnez jamais de renseignements personnels lors d’un achat.

Pour obtenir de l'aide ou signaler une fraude, communiquez avec la Sûreté du Québec au 9-1-1.