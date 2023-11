Incendie suspect à Saint-Isidore cette nuit

Un mini-entrepôt a été victime d'un incendie suspect cette nuit sur la rue Briqueteur, à Saint-Isidore.

C'est aux alentours de 1h du matin que le Service de sécurité incendie de Saint-Isidore a été contacté, avant de faire appel à la police par la suite.

Selon le Sergent Bilodeau de la Sûreté du Québec, l'endroit comptait huit portes de garage et est désormais compté en perte totale. Il n'est pas possible pour le moment d'établir le montant exact des dommages, mais il s'élève à plus d'un million de dollars.

Les pompiers sont partis en début de matinée. Un enquêteur sur les crimes majeurs, de la SQ, a été envoyé sur place, ainsi que des techniciens en scène incendie.