Un conducteur blessé gravement dans une sortie de route

Une homme de 30 ans a subi des blessures graves à la suite d'une sortie de route, survenue hier soir vers 22 h, sur la Route 204 Nord entre Saint-Georges et Saint-Martin.

On ne craindrait toutefois pas pour sa vie, a indiqué ce matin l'agent Stéphane Tremblay, du service des communications de la Sûreté du Québec. L'homme a été transporté par ambulance vers un centre hospitalier.

Dans sa course, le véhicule du conducteur s'est retrouvé dans le fossé, a frappé un ponceau, des arbres et même un poteau électrique, ce qui a causé une panne de courant dans le secteur près du numéro civique 521. La vitesse serait en cause dans cet accident mais pas l'alcool, a signifié l'agent Tremblay.

Compte tenu de l'état de santé du chauffeur hier soir, un enquêteur de collision a été dépêché sur les lieux, si bien que la route a été fermée toute la nuit pour ne rouvrir qu'à 6 h ce matin.