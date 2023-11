Saint-Joseph-de-Beauce: la Sûreté du Québec s'installera finalement au palais de justice

Le poste de la Sûreté du Québec de Saint-Joseph-de-Beauce, qui se voit dans l'obligation de déménager en raison « d'une situation préoccupante », sera finalement réinstallé au palais de justice, à quelques numéros civiques de son emplacement d'origine.

C'est ce qui a été indiqué par la Société québécoise des infrastructures (SQI) à EnBeauce.com. « Le dossier de relocalisation avance à bon rythme. (...) Des travaux, permettant d’adapter les lieux, se sont amorcés. Il ne nous est pas possible à ce stade-ci de nous avancer sur un échéancier des travaux ou une date de déménagement », a précisé l'organisation.

C'est au courant du mois de septembre que les locaux actuels avaient été rachetés par une entreprise dont l'un des trois propriétaires fait face à la justice. Qui plus est, en ce qui concerne le bail en vigueur actuellement pour Saint-Joseph de Beauce, celui-ci date de 2009. « Depuis ce temps, les critères entourant de tels baux ont été resserrés. En effet, les baux les plus récents prévoient des options d’achat et des exigences en matière d’habilitation sécuritaire », avait expliqué la SQI.

Notons que pour le moment, dans le but « d’assurer la sécurité des locaux de la SQ, les visiteurs et prestataires de services doivent être accompagnés en tout temps. Une visite ne peut s’effectuer sans autorisation et assistance des responsables de la SQ ».