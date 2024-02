Bilan hebdomadaire: de nombreuses interventions policières à Saint-Georges

Selon le bulletin de nouvelles publié par la Sûreté du Québec hier, la dernière semaine a été intense pour les policiers du poste de Saint-Georges.

Ils ont procédé à une perquisition en matière de stupéfiants, dans un appartement du centre-ville de Saint-Georges, le 8 février. Durant cette opération, divers stupéfiants ont été saisis, dont près de 400 comprimés de méthamphétamine, de petites quantités de substances pouvant être de la cocaïne et du GHB, des produits de cannabis illégaux, ainsi que des cigarettes de contrebande.

Lors de l’opération, cinq personnes se trouvaient sur place. Des accusations pourraient être portées contre deux d’entre elles, soit deux femmes âgées dans la vingtaine et dans la soixantaine. Ces personnes ont été libérées sous diverses conditions.

Par la suite, trois autres enquêtes ont été ouvertes dans la journée du 11 février pour des faits survenus à Saint-Georges. L'une pour méfait dans le secteur de la rue Seigneurie. Les valves des pneus d’un véhicule automobile 4×4 stationné dans une entrée privée ont été coupées entrainants des dommages sur le véhicule. Une autre pour une introduction par effraction dans un établissement licencié situé sur le Boulevard Dionne, dans le secteur ouest. Un ou des voleurs se sont introduits au sous-sol du commerce et y ont dérobé plusieurs bouteilles d’alcool. Enfin, une dernière pour méfait. Selon les premiers éléments d’enquête relevés, les dommages causés à des fenêtres d’une résidence située sur la 78e rue auraient pu être causés par une carabine à plomb.

Sécurité routière

En ce qui concerne la sécurité routière, plusieurs interpellations ont eu lieu à Saint-Georges au cours de la dernière semaine également.

Le 7 février en début d’avant-midi les policiers de la MRC de Beauce Sartigan sont intervenus à une station-service située sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges pour une collision matérielle impliquant la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Le conducteur, un homme âgé de 41 ans de Saint-Georges, a percuté une chaine de trottoir avant de terminer sa course sur une palette de contenants de lave-vitre. Il a été arrêté et a fourni un résultat de tests supérieur à la limite permise par la loi. Son permis a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule remisé.

Le 9 février en soirée les policiers ont intercepté et arrêté, sur le boulevard Lacroix à l’intersection de la 115e rue à Saint-Georges, une conductrice âgée de 23 ans de Saint-Georges pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Celle-ci a fourni un résultat de tests à l’éthylomètre supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis suspendu pour une période de 90 jours.

Le lendemain matin ils sont intervenus pour un conducteur, âgé de 50 ans de Saint-Georges, qui présentait des signes de capacités affaiblies par les drogues sur le stationnement d’un commerce de la 150e rue à Saint-Georges. Il a été évalué par un agent évaluateur en reconnaissance de drogues. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule remisé.

Le soir même les policiers sont intervenus sur la 4e avenue à l’intersection de la 74e rue à Saint-Georges pour une collision avec blessé impliquant deux véhicules automobiles. Un des conducteurs âgés de 62 ans de Saint-Georges a été transporté vers un centre hospitalier pour y traiter des blessures légères. Un échantillon sanguin a été prélevé pour connaître son taux d’alcoolémie. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule remisé.

Notons que dans la dernière semaine, diverses opérations en sécurité routière ont aussi été effectuées sur les sentiers de motoneiges et de VTT des MRC Beauce-Sartigan, Beauce-Centre et Etchemins, par les patrouilleurs du centre de service. Ils ont également été présents au Défi-Radar de Lac-Etchemin, le 3 février, ainsi que lors des « portes ouvertes » sur les sentiers, les 3 et 4 février. Au cours de la semaine, les policiers ont effectué la vérification de plus de 700 motoneiges et VTT et près d’une trentaine de constats d’infraction et avertissements ont été décernés aux conducteurs en infraction.

Prévention

Le sergent Mario Thiboutot a présenté une conférence à des nouveaux arrivants, préparée par la Sûreté du Québec, abordant les lois et règlements ainsi que les droits octroyés à chaque citoyen en vertu de la charte canadienne et québécoise des droits de la personne. C'était le jeudi 8 février, au Carrefour Jeunesse Emploi à Saint-Georges.

La Sûreté du Québec a également profité de la journée de la Saint-Valentin pour poursuivre la sensibilisation envers la violence entre partenaires intimes. Celle-ci peut prendre plusieurs formes et même si elles ne sont pas toutes de nature criminelle, elles sont toujours inacceptables. Si vous ne vous sentez pas à l’aise dans votre relation, des ressources sont disponibles, et ce, en toute confidentialité. Pour toute urgence, n’hésitez pas à composer le 911.

Pour de l’écoute et du soutien : SOS violence conjugale 1 800 363-9010 (24/7) : https://sosviolenceconjugale.ca/fr