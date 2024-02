Un nouveau camion pour assurer la sécurité des Joselois et Josérabliens 

Le Service de sécurité incendie et civile de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce et de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables a mis en service un nouveau camion autopompe-citerne depuis le 3 février 2024.

Ce véhicule est muni d’une cabine d’équipe améliorée et ergonomique pouvant accueillir six pompiers, ce qui augmente la force de frappe sur les interventions. De plus, il comprend un réservoir d’eau de 6 927 litres, soit une capacité supérieure à 45 % sur l’ancien véhicule. Il est également équipé d’un système à mousse performant, permettant une extinction plus rapide des incendies.

« Ce nouveau véhicule répond aux normes actuelles de la décontamination des pompiers lors d’interventions, et des appareils respiratoires sont intégrés dans les sièges de la cabine. Il est doté d’un moteur supérieur à son prédécesseur, et il mise sur un haut standard des opérations de la pompe, cette dernière étant plus puissante que l’ancienne. La garantie ainsi que la fiabilité du fabricant nous assurent d’avoir au sein de notre flotte un véhicule efficace et sécuritaire pour intervenir sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Joseph-des-Érables pour les vingt (20) prochaines années », a expliqué le directeur du Service de sécurité incendie, Alain Busque.

Depuis la mise en fonction du camion autopompe-citerne, les pompiers ont réalisé des entraînements avec celui-ci et ont même eu l’opportunité de l’utiliser lors d’un feu de garage résidentiel non-attaché le 28 février à Saint-Joseph-de-Beauce.