Long congé de Pâques: prudence sur les routes

Comme chaque année, la Sûreté du Québec invite les conducteurs à faire preuve de prudence sur les routes durant le long congé de Pâques, soit dès aujourd'hui et jusqu'au 1er avril.

Les policiers porteront donc une attention particulière aux comportements routiers à risque, dont la vitesse excessive, le non-port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool et les drogues.

Comme la SQ prévoit un flux de circulation accru pouvant entrainer certaines contraintes routières, elle suggère aux usagers de la route de consulter le site de Québec 511 pour planifier leurs déplacements. D’ailleurs, comme certains véhicules sont déjà équipés de pneus d’été, et que le printemps s’installe tranquillement, les conditions météo peuvent varier d’une région à l’autre et changer au cours de la même journée, il est donc important d’être aux aguets et d’adapter sa conduite aux conditions routières.