Une surchauffe entre une ligne privée et une ligne de transport à l'origine de la panne

Une importante panne d'électricité a touché la Beauce le jeudi 28 mars, d'abord à 16 h, puis une nouvelle fois vers 18 h 30. Cette panne a été provoquée par une surchauffe entre une ligne de transport d'Hydro-Québec et une ligne privée appartenant à une cabane à sucre.

Si la première panne a duré une trentaine de minutes, les clients d'Hydro-Québec ont dû attendre jusqu'à 22 h pour que le réseau soit rétabli.

« Il y a une ligne privée de cabane à sucre qui passe sous notre ligne de transport. Habituellement, le dégagement est d'environ un mètre, et nous ne rencontrons pas de problème. Hier, nous avons pu constater une surchauffe, ce qui a causé l'affaissement de notre ligne de transport et créé un arc électrique », a expliqué Aïda Ouédraogo, porte-parole d'Hydro-Québec, à EnBeauce.com.

En raison de cette surchauffe, la ligne de transport à haute tension a déclenché son mécanisme de protection, causant une panne majeure dans toute la région. Hydro-Québec a ajouté que la ligne privée existe depuis plus de 11 ans et qu'aucun problème n'avait été signalé avant cet incident. L'entreprise est actuellement en train d'enquêter pour déterminer les causes de cette surchauffe.

Au plus fort de la panne, près de 95 000 clients ont été affectés. Selon Hydro-Québec, le réseau a été pleinement rétabli à 21 h 54 ce jeudi soir.