Deux personnes interpellées pour alcool au volant

Deux personnes ont été interpellées par les policiers de la Sûreté du Québec, au poste de la MRC de Beauce Sartigan et des Etchemins, pour conduite avec les capacités affaiblies la semaine passée.

Le 20 avril en soirée, sur le Boulevard Lacroix face à la route 112, les policiers de la MRC de Beauce Sartigan ont procédé à l’arrestation d’un homme de 51 ans de Saint-Georges pour avoir conduit un véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Le conducteur a refusé de subir les tests de l’éthylomètre.

Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours. Des accusations de conduite avec les capacités affaiblies ainsi qu’un refus d’obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix.

Le lendemain vers 17h45, les policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un individu de 31 ans de Saint-Odilon, sur la route 204 à Sainte-Rose-de-Watford, suite à une infraction au code de la sécurité routière. L’individu a échoué l’éthylomètre avec un taux supérieur à la limite permise par la loi.

Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé.

Police de proximité

Le 18 avril en après-midi, celui-ci a également présenté une conférence sur les fraudes envers les ainés à la résidence pour ainés Le Belvédère du Lac au Lac-Etchemin. Il a été question des différentes fraudes commises envers nos ainés. Plus de 50 personnes étaient présentes à cette conférence.

Des policiers et policières du centre de service de la MRC ont rencontré des élèves de différents établissements scolaires :

- le 10 avril, des classes de maternelles et de 1re année à l’École des Bois-Francs de Saint-Théophile ont été rencontrées afin de leur présenter le travail policier. Plus de 35 jeunes ont pu rencontrer l’agente. Des Képis et des livres à colorier leur ont été remis à la fin des rencontres.

- le 17 avril, les Policiers intervenant en milieu scolaire (PIMS) ont présenté une conférence sur l’alcool au volant à 65 étudiants(e)s de secondaire 5 de la polyvalente des Abénakis à Saint-Prosper.

- le 18 avril, ils ont présenté une conférence sur l’intimidation à des élèves de l’école Primaire du Lac-Etchemin. 70 étudiants(e)s ont été rencontré(e)s.

- le 19 avril, ils ont sensibilisé des jeunes d’âge primaire de l’école Montessori de Saint-Georges à la sécurité routière. Les principaux sujets abordés sont la traverse et les feux piétonniers, les trottoirs et la circulation à bicyclette. Vingt élèves ont été rencontrés.

Sécurité à vélo

Le printemps incite plusieurs cyclistes à enfourcher de nouveau leur vélo. Que vous circuliez en ville ou sur les routes, la Sûreté du Québec tient à rappeler à tous les cyclistes d’adopter des comportements préventifs et de respecter le Code de la sécurité routière.

Consultez le site internet suivant pour en apprendre davantage sur la loi, les bonnes pratiques et techniques à adopter, les différents équipements à posséder et bien plus encore.