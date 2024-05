Événement du 6 septembre 2023

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu publique, ce mercredi, les conclusions de son enquête sur l’accident du travail ayant causé des blessures à un mécanicien de l’entreprise Soudure MT inc., survenu le 6 septembre 2023, à Sainte-Aurélie.

Ce document rappel d'abord la chronologie des événements. « Le jour de l’accident, le travailleur était affecté à l’usine de rabotage de l’entreprise Les Produits Forestiers D&G ltée. Alors qu’il manœuvrait une empileuse, une pièce de bois s’est coincée sous la structure de l’élévateur, empêchant sa descente. Pour procéder au déblocage, le travailleur a accédé à l’enceinte de protection après avoir fermé les sectionneurs électriques de l’empileuse, sans toutefois s’assurer que les énergies de tous les équipements en présence étaient contrôlées. Il a ainsi été exposé à l’ensemble des zones dangereuses se trouvant dans l’enceinte, dont la pièce mobile de l’élévateur. Au moment où le travailleur a coupé la pièce de bois, l’élévateur s’est affaissé subitement sous l’effet de la gravité et l’a écrasé. Les secours ont été appelés sur les lieux, et le travailleur a été transporté à un centre hospitalier. »

Il est mentionné que l’enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l’accident. D'abord, la pièce de bois coincée sous l’empileuse, qui a engendré le blocage en position élevée de l’élévateur et qui s’est affaissé par gravité et a écrasé le travailleur lorsque celui-ci a procédé au déblocage. De plus, la méthode de déblocage utilisée par le travailleur l’a exposé à un risque d’écrasement dû à la présence d’énergie gravitationnelle non contrôlée.

Suite à cet accident, la CNESST a interdit la manipulation des empileuses et l’accès sous les élévateurs à l’usine de rabotage Les Produits Forestiers D&G ltée jusqu'à ce que celles-ci soient sécurisées avec un dispositif d’isolement et de cadenassage.