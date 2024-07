Plusieurs actes de vandalisme à Saint-Odilon-de-Cranbourne

La Municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne a fait état, sur ses réseaux sociaux, de plusieurs actes de vandalisme qui ont eu lieu dans ses parcs municipaux dans les derniers jours.

Des mesures ont d'ores et déjà été prises par la ville afin de renforcer la surveillance et aider les services de police à enquêter.

« Des graffitis ont été retrouvés sur des structures publiques, ce qui est inacceptable. Nous avons immédiatement pris des mesures pour nettoyer les graffitis et renforcer la surveillance dans les zones concernées. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités pour identifier les responsables de ces actes et que des mesures soient prises. », peut-il lire sur les réseaux sociaux de la ville.

« Ces actions dégradent notre environnement et vont à l'encontre des valeurs de respect et de civisme que nous chérissons au sein de notre communauté. Le parc est un espace de détente et de convivialité pour tous, et il est de notre devoir collectif de le préserver ».

Le message se termine en rappelant à chacun d'être plus vigilant pour maintenir la beauté et la sécurité des espaces publics.