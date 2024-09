De nombreuses interventions de la SQ ces dernières semaines

Plusieurs interventions en sécurité routière ont été menées par la Sûreté du Québec en Beauce durant les dernières semaines.

Tout d'abord, au cours des deux dernières fins de semaine, des opérations de sécurité routière ont eu lieu aux abords des sentiers de VTT par les patrouilleurs de la MRC de la Nouvelle-Beauce. À ces occasions, sept Quads ont été vérifiés et deux constats pour vitesse excessive, ainsi que deux avertissements, ont été émis.

Qui plus est, lors d’une opération stationnaire dans une zone scolaire le 28 août à 8 h 30, un policier a intercepté une conductrice de 34 ans, de Sainte-Marie, sur le boulevard Lamontagne à Sainte-Marie. Celle-ci conduisait un véhicule alors qu’elle avait en main un appareil téléphonique. Un constat d’infraction d’un montant de 504 $ incluant les frais lui a été remis, puis 5 points d’inaptitude ont été ajoutés à son dossier de conduite.

Les patrouilleurs de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont aussi intercepté un automobiliste sur l’autoroute 73, près de Vallée-Jonction le 14 septembre vers 22 h 30. Celui-ci circulait à une vitesse de 147km/h où la limite permise est de 100 km/h. Un constat d’infraction lui a été remis d’un montant de 377$ incluant les frais et 5 points d’inaptitude ont été ajoutés à son dossier de conduite.

Du côté de la MRC Beauce-Sartigan, deux opérations policières en lien avec la vitesse ont eu lieu le 13 septembre, en partenariat avec le Service du contrôle routier de Chaudière-Appalaches. La première a eu lieu dans la zone scolaire située sur la 2e avenue, à Saint-Georges et la deuxième sur l’autoroute 73 Sud. Au total, six constats d’infractions ont été remis aux conducteurs fautifs.

Conducteur en état d'ébriété sur l'A73

Lors d’une opération de sécurité routière menée sur l’autoroute 73 le 14 septembre, les agents de la MRC de la Nouvelle-Beauce remarquent un véhicule ayant une conduite erratique vers 3 h du matin. Lors de l’interception, un homme âgé de 44 ans, résident de Saint-Isidore, démontre des signes de conduite avec les capacités affaiblies.

Celui-ci a donc été mis en état d’arrestation et amené au poste de Sainte-Marie pour fournir un échantillon d’haleine qui présentait plus du double de la limite permise par la loi. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours. Il a été libéré par citation à comparaître dans l’attente des procédures.

Vol d'un motocross à Saint-Martin

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan sont intervenus pour le vol d’un motocross CF450 de couleur rouge et bleu, survenue le 14 septembre, dans un garage situé à Saint-Martin. Une enquête est en cours dans ce dossier.

Prévention Chasse

La saison de la chasse est bel et bien commencée. La Sûreté du Québec désire donc rappeler certains conseils essentiels aux chasseurs qui seront de plus en plus nombreux à s’adonner à cette activité couramment pratiquée en milieu isolé.

Ainsi, tout chasseur utilisant une arme à feu doit : avoir un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu (PPA) valide et en respecter les conditions; entreposer et transporter ses armes à feu de façon sécuritaire; et manipuler ses armes à feu de façon prudente. Tout chasseur doit aussi se conformer à la réglementation municipale entourant la chasse et s’assurer d’avoir tout l’équipement et les connaissances nécessaires pour circuler en milieu isolé de manière sécuritaire.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la section armes à feu sur le site Internet de la Sûreté du Québec ou communiquer avec le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs (BCAFE) au 1 800 731-4000.

Police de proximité

Les policiers intervenants en milieu scolaire (PIMS) sont de retour en poste pour l’année scolaire 2024-2025 et mettront la main à la pâte pour faire de la sensibilisation et des opérations en sécurité routière autour de différentes écoles du territoire du centre de service des MRC (CSMRC) de Sainte-Marie. En ce sens, l’agent Tommy Bolduc est de retour en poste pour la MRC de la Nouvelle-Beauce.

Enfin, en lien avec la Journée internationale de prévention du suicide qui a eu lieu le 10 septembre, la Sureté du Québec a participé à deux kiosques pour la remise de verrous de pontet dans la MRC de la Nouvelle-Beauce. En partenariat avec le CISSS et l’organisme Partage au masculin, la sergente Mélanie Côté s’est rendue au commerce Pronature, de Sainte-Marie et à la quincaillerie Émile Bilodeau de Saint-Bernard, pour sensibiliser les gens à l’importance de bien sécuriser leur arme à feu et les informer des lois en vigueur quant au transport et à l’entreposage des armes à feu. Notons qu'environ une cinquantaine de verrous ont été distribués gratuitement lors des kiosques.