Plusieurs interpellations pour des infractions au code de la sécurité routière en Beauce

Plusieurs interpellations ont été effectuées par les policiers au cours de la dernière semaine, et ce, pour des raisons de sécurité routière.

Les patrouilleurs de la MRC Beauce-Centre ont d'abord intercepté une automobile au coin de la route Saint-Martin et boulevard Lamontagne à Sainte-Marie, le 9 septembre vers 12 h 30. La conductrice, une dame de Sainte-Marie, circulait à 79 km/h dans une zone scolaire dont la limite permise est de 50 km/h. Un constat d’infraction lui a été remis d’un montant de 332 $ incluant les frais et deux points d’inaptitude ont été ajoutés à son dossier de conduite.

Le 27 septembre, vers midi, un policier a intercepté un cycliste sur un vélo électrique circulant loin de la bordure sur le boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie, sur la ligne blanche et en sens inverse de la circulation. L'homme de 76 ans a ainsi enfreint l’article 487 du Code de la sécurité routière qui mentionne que: le cycliste doit circuler aussi près que possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée et dans le même sens que la circulation, en tenant compte de l’état de la chaussée et des risques d’emportiérage. Un constat d’infraction lui a été remis d’un montant de 131 $ incluant les frais.

Dans la nuit du 28 septembre, les policiers du poste MRC Beauce-Sartigan faisait un contrôle routier afin de contrer la conduite avec capacités affaiblies par la drogue ou l’alcool, sur la 1ère avenue à Saint-Georges. Ils ont alors intercepté et arrêté un homme âgé de 23 ans, de Saint-Georges, qui présentait un taux d’alcool de près du double de la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Enfin, les policiers de la MRC Beauce-Centre se sont présentés sur la rue des Érables à Saint-Lambert-de-Lauzon le 29 septembre vers 22h, suite à un appel pour une collision avec blessés. Les ambulanciers et une trentaine de jeunes étaient sur place. Trois personnes étaient montées sur le toit du véhicule en mouvement, dans le but de faire éclater des feux d’artifice. Ils ont été éjectés lorsque le véhicule a dévié dans un fossé à basse vitesse. Fort heureusement, il n’y a eu aucun blessé grave. Le conducteur, un mineur de 17 ans titulaire d’un permis probatoire, a été appréhendé et, après avoir fourni un échantillon d’haleine, il s’est avéré qu’il avait consommé de l’alcool. Deux constats d’infraction lui ont été remis. L’un d’un montant de 362 $ incluant les frais et 4 points d’inaptitude, pour avoir conduit en ayant consommé de l’alcool en possédant un permis probatoire. Le deuxième d’un montant de 960 $ incluant les frais et 12 points d’inaptitude, car nul ne peut, alors que le véhicule routier est en mouvement, se tenir ou prendre place sur le marchepied, sur une partie extérieure du véhicule, dans la benne ou la caisse du véhicule ou tolérer qu’une telle pratique ait lieu. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours.

En cybersécurité, j’ai mon rôle à jouer!

Octobre est le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Une vaste campagne de communication sera déployée par les différents ministères et organismes du Québec afin de sensibiliser la population aux différents risques en ligne, notamment l’hameçonnage et les rançongiciels. La Sûreté du Québec joue un rôle de premier plan dans plusieurs cas intimement liés à la sécurité de l’information.

Les victimes d’hameçonnage et de rançongiciel peuvent déclarer celle-ci en portant plainte auprès de leur service de police local ou encore en contactant le Centre anti-fraude du Canada au 1 888 495-8501.

Enquêtes criminelles

Dans le cadre de l’opération cisaille, qui vise à freiner l’expansion de la production et du trafic de cannabis au Québec, une perquisition a eu lieu à Saint-Benjamin le 23 septembre. Sur place, les policiers de la Sûreté du Québec ont saisi près de 15 plants de cannabis. Une dame âgée de 58 ans a été rencontrée et fut libérée en attente des procédures judiciaires.

Police de proximité

Le 22 septembre dernier plusieurs membres du CSMRC de St-Georges ont participé au Défi des entreprises pour la 3e édition de Saint-Éphrem en course. L’équipe a terminé 2e sur les huit équipes participantes. Le capitaine Alexandre Perreault et le Lt. Jonathan Branchaud faisait partie de cette équipe.