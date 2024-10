Nouvelle-Beauce : plusieurs interventions de la SQ au cours des dernières semaines

Au cours des dernières semaines, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont mené plusieurs opérations sur le territoire de la MRC de la Nouvelle-Beauce dans le cadre de leurs activités de sécurité routière et d’enquêtes criminelles.

Le 15 septembre dernier, les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont intercepté deux véhicules tout-terrain (VTT) dans le stationnement d’un restaurant McDonald’s à Saint-Lambert.

L’un des véhicules, appartenant à un résident local, n’était pas immatriculé, ne possédait pas de numéro d’identification de véhicule (NIV) et avait été déclaré comme étant remisé. Il a été saisi pour expertise afin de vérifier s’il avait été volé, puis remorqué. Trois constats d’infraction ont été émis, dont un de 332 $ pour absence de documents, un de 232 $ pour une plaque d’immatriculation non fixée sur le véhicule, et un autre de 464 $ pour conduite sans permis.

Du 28 septembre au 7 octobre, des opérations de sécurité routière ont été menées aux abords des sentiers de VTT de la MRC de la Nouvelle-Beauce, en collaboration avec les municipalités avoisinantes. Au total, plus de 82 quads ont été interceptés et 38 constats d’infraction ont été émis. Les policiers ont également ouvert un dossier de possession non autorisée d’arme à feu à la suite de l’une des interceptions. L’augmentation du nombre de véhicules tout-terrain modifiés circulant dans la région a également été notée, en particulier auprès des jeunes. La SQ demeure vigilante pour assurer la sécurité des conducteurs et des autres usagers.

Arrestations récentes

Le 5 octobre, les policiers de la Nouvelle-Beauce ont reçu un signalement concernant trois jeunes portant des cagoules, qui tentaient d’ouvrir les portes de véhicules stationnés sur l’avenue du Manoir, à Saint-Elzéar. Les contrevenants, repérés par les patrouilleurs, se sont enfuis à la course entre les maisons du quartier. Après une brève poursuite à pied, deux des trois jeunes ont été interceptés et libérés par sommation. Le troisième individu est toujours en cours d’identification par les autorités.

Le même jour, un vol de vélo de montagne de marque Opus a été signalé à Sainte-Marie. Afin de camoufler l’apparence du vélo, le voleur avait recouvert le cadre de ruban adhésif. Les policiers ont rapidement retrouvé le suspect sur la rue Notre-Dame, qui a été libéré par sommation après l’interception.

La Sûreté du Québec rappelle aux citoyens d’adopter des comportements sécuritaires sur le réseau routier et de signaler toute activité suspecte à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.