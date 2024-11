Saint-Côme-Linière: un feu criminel détruit la salle paroissiale

Un feu, allumé intentionnellement dans un bac de recyclage, s'est propagé à la salle paroissiale de Saint-Côme-Linière, qui a été complètement détruite par les flammes.

L'événement est survenu dans la nuit du 30 au 31 octobre.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Côme-Linière sont arrivés sur les lieux vers 1 h 20, alors que la façade de l'édifice était déjà en feu, a indiqué le directeur du SSI, Jean-François Bolduc.

Le vieux bâtiment, tout en bois, s'avère une perte totale. Quelque 25 pompiers sont intervenus pour éteindre le brasier, dont ceux du SSI de Saint-Prosper, appelés en aide. Personne n'a été blessé durant l'incident.

Il s'agissait de la 2e intervention des pompiers cette nuit-là, alors qu'un premier appel avait été logé pour un feu, lui aussi dans un bac. Le chef des pompiers a confirmé que Saint-Côme-Linière est victime d’une série d’incendies criminels, au cours des dernières semaines, selon le même modus operendi, de mettre le feu dans des bacs à ordures et de recyclage. Ceux dans la nuit du 30 et 31 octobre représentaient les 7e et 8e incident du genre.

Tout comme la série de feux allumés dans les dernières semaines, le dossier de l'incendie de la salle paroissiale a été transféré à la Sûreté du Québec. Des enquêteurs et techniciens se sont rendus sur place hier, pour examiner la scène de l'incendie. M. Bolduc s'attend à recevoir un rapport dans les prochains jours.

Par ailleurs, à la suite d'un entretien avec le maire de Saint-Côme-Linière, Gabriel Giguère, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a assuré le premier magistrat de son «entière collaboration» pour la reconstruction de la salle. «Il est impératif de collaborer pour un nouveau projet», a-t-il écrit sur sa page Facebook.