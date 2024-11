Grabuge à Sainte-Marguerite: cinq accusations portées contre un résident de 38 ans

Un résident de Sainte-Marguerite devra répondre à cinq chefs d'accusation, après avoir commis plusieurs méfaits dimanche dernier, 10 novembre, dans cette localité.

Selon ce que rapporte le bulletin policier de la Sûreté du Québec, l'homme de 38 a été intercepté sur la rue Drouin de Sainte-Marguerite, par les patrouilleurs de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Il s’était rendu au domicile d’une connaissance. L’occupant du domicile n’a pas voulu le laisser entrer, compte tenu de son état d’intoxication visiblement très avancé.

L’individu a donc tenté d’entrer en causant des dommages à la résidence, mais en vain. Juste avant de quitter l’endroit avec sa voiture, il a percuté les véhicules stationnés dans la cour de cette résidence et a failli percuter le propriétaire également. Le suspect a résisté à son arrestation; il a ensuite été conduit a un centre hospitalier pour une prise de sang, afin de vérifier son taux d’alcoolémie.

Il a finalement été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, conduite dangereuse, méfaits sur véhicule, agression armée, entrave et intimidation envers un agent de la paix. L’individu est demeuré hospitalisé et a été libéré par promesse de comparaître. Il reviendra à la Cour à une date ultérieure.

Par ailleurs, voici d'autres informations d'actualité policière:

— Le 2 novembre en après-midi, un jeune homme de 18 ans de Vallée-Jonction, a reçu trois constats d’infraction pour circulation en motocross. L’un de 554 $, pour avoir omis de porter un casque sur le chemin de l’Écorce Sud, à Vallée-Jonction; un second, de 272 $, car le véhicule n’était pas immatriculé, et un troisième au montant plus minime de 65 $, car il n’avait pas sur lui son certificat d’immatriculation. De plus, l'adolescent Par n'avait en sa possession aucun autre document pouvant convenablement identifier la moto. Finalement, après certaines recherches, le véhicule a pu être identifié comme appartenant à son frère. L'engin était dûment assuré.

— Un homme de 24 ans, de Saint-Lambert-de-Lauzon, a été intercepté le 9 novembre vers 1 h du matin, sur la rue du Pont, à Scott. Titulaire d’un permis restreint assorti d’une condition d’interdiction de conduire sans antidémarreur éthylométrique, le véhicule n’en possédait pas. Les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont saisi le véhicule pour une période de 30 jours et lui ont remis un constat d’infraction, d’un montant de 2250 $ incluant les frais.

— Le 9 novembre, vers 3 h, les patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté, près du 427 route 204 à Saint-Martin, un résident de Saint-Gédéon d’environ 35 ans, en état d’ébriété au volant de son véhicule. Après avoir échoué un test à l’appareil de détection approuvé, l’homme a été mis en état d’arrestation pour avoir conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Des cigarettes de contrebande ont été saisies lors de l’intervention. Le conducteur avait un taux d’alcoolémie dépassant la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu ppour 90 jours et son véhicule remorqué.

— Toujours le 9 novembre, vers 5 h, les patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté, sur la 120e rue à Saint-Georges, un résident de l'endroit d’environ 45 ans en état d’ébriété au volant de son véhicule. L’homme a été mis en état d’arrestation pour avoir conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Le conducteur avait un taux d’alcoolémie de près du double de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule remorqué.

— Le 10 novembre, vers 1 h, les patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan effectuaient un contrôle routier à l’intersection de la 120e rue et de la 2e avenue, à Saint-Georges, afin de vérifier l’état de conduire des usagers de la route. Un Georgien dans la trentaine a été arrêté pour avoir conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Le conducteur avait un taux d’alcoolémie dépassant la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule remorqué.

— La Sûreté du Québec rappelle qu'à compter du 1er décembre, la pose des pneus d’hiver devient obligatoire pour tous les véhicules de promenade au Québec. Le corps policier invite les usagers de la route à prévoir l’installation des pneus dès maintenant, pour ne pas être pris au dépourvu par des chutes de neige, qui peuvent se produire bien avant le 1er décembre.