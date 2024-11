Plusieurs conducteurs alcoolisés ont été arrêtés à Saint-Georges

Le Centre de services de Saint-Georges a procédé à plusieurs interpellations pour conduite avec les capacités affaiblies et une pour grand excès de vitesse au cours des derniers jours.

Les patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté, près du 750 136e rue à Saint-Georges, un homme de 18 ans, résident de l’endroit, en état d’ébriété au volant de son véhicule. C'était le 14 novembre à 1 h 30 du matin. Après avoir échoué un test à l’appareil de détection approuvé, le jeune homme a été mis en état d’arrestation pour avoir conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Le conducteur avait un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu 90 jours et son véhicule remorqué.

Le même jour, les policiers ont mené une perquisition dans une résidence de Saint-Georges, en lien avec la possession de stupéfiants. Environ 2 000 comprimés de méthamphétamine, des médicaments d’ordonnance, de la cocaïne et des cigarettes de contrebande ont été saisis. Deux hommes, un de 30 ans et un de 55 ans ont été arrêtés et libérés par promesse à comparaître en lien avec des accusations à la loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Le 18 novembre vers 2 h, à intersection de la 116e rue et de la 1re avenue à Saint-Georges, les patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté un homme de 45 ans, de Saint-Georges, en état d’ébriété, au volant de son véhicule, suite à une infraction au Code de la sécurité routière. L’homme a été mis en état d’arrestation pour avoir conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Le conducteur avait un taux d’alcoolémie supérieur au double de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu 90 jours et son véhicule saisi 30 jours.

Les policiers de la MRC des Etchemins ont capté un véhicule à une vitesse de 148 km/h dans une zone de 90km/h sur la route 204, à Saint-Prosper le 17 novembre vers 22 h 30. Le conducteur, un homme de 19 ans de Saint-Georges, a reçu un constat d’infraction d’une valeur de 1 089$ et 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a aussi été suspendu pour une période de 7 jours.

Opération nationale concertée (ONC) – Violence entre partenaires intimes (VPI)

Le 27 novembre auront lieu plusieurs activités de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes.

Ces opérations s’inscrivent dans les activités faites un peu partout au Québec pendant les 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes. Durant ces opérations, nos policiers et policières, accompagnés de partenaires, distribueront à des citoyens et citoyennes, des dépliants de SOS violence conjugale et de plusieurs autres organismes communautaires.

Police de proximité

Le mercredi 13 novembre, au club des aînés de Beauceville, s’est tenu une rencontre avec le coordonnateur local en police communautaire, le sergent Mario Thiboutot. Les sujets abordés étaient la circulation routière, automobile et piétonnière. Une conférence sur les fraudes envers les aînés a également été présentée aux 36 personnes présentes à la rencontre.