Sainte-Marie: interpellé pour excès de vitesse, il cumule six autres infractions

Un conducteur de 31 ans, de Sainte-Brigitte-de-Laval, a été intercepté sur le boulevard Vachon à Sainte-Marie le dimanche 17 novembre, vers 1 h 30 et a cumulé les infractions.

Les policiers de la MRC Nouvelle-Beauce l'ont capté alors qu’il circulait à 85 km/h dans une zone de 50km/h. Cette infraction lui a mérité un constat de 292 $ et trois points d’inaptitude. Il a par la suite reçu six autres constats. Un premier montant de 504 $, pour ne pas avoir payé les sommes dues à la SAAQ. Un deuxième de 65 $, car aucune plaque n’était fixée sur son véhicule. Un troisième de 322 $, pour ne pas avoir demandé son immatriculation à la société de l’assurance-automobile du Québec (SAAQ) dès qu’il avait pris possession de son véhicule. Un quatrième de 176 $, puisque la vue du conducteur était obstruée par un objet accroché sur son rétroviseur. Un cinquième de 65 $, pour un pare-chocs non fixé solidement aux endroits prévus. Finalement, un sixième et dernier constat d’un montant de 322 $ lui a été remis, pour un système d’échappement non conforme aux normes en vigueur.

Cette même journée, deux autres constats d’infraction pour un système d’échappement non conforme aux normes, ont été remis sur la rue du Pont à Saint-Lambert-de-Lauzon, par les patrouilleurs de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Un premier, vers 1 h 30 du matin, à un homme de 23 ans de Saint-Lambert-de-Lauzon. Un deuxième, vers 21 h, à un conducteur de 25 ans, de Lévis. Cette infraction leur a valu, à chacun, une amende de 322 $, incluant les frais.

Capacités affaiblies

Le 16 novembre, vers 1 h du matin, les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont reçu un appel pour une sortie de route à Saint-Bernard, sur le Rang St-Henri. Sur place, le conducteur impliqué n’était pas blessé; il a été arrêté et conduit au poste de la MRC. L’homme de 33 ans, de Saint-Bernard, a obtenu des résultats à l’éthylomètre d’un peu moins du double de la limite permise. Son véhicule fut saisi. Il a ensuite été libéré par citation à comparaître.

Prévention et police de proximité

Le 13 novembre dernier, l’agent Marc-Antoine Allard, patrouilleur à la MRC de la Nouvelle-Beauce, a effectué une visite au CPE l’Escale à Sainte-Claire. Au total, environ 60 jeunes âgés de 1 à 5 ans ont pu visiter le véhicule auto-patrouille et voir l’équipement du patrouilleur. L’activité de proximité a pu désensibiliser les enfants avec le milieu policier. Les enfants ont tous reçu un chapeau de policier.