Vol qualifié à Saint-Anselme: l'identité de la victime dévoilée

La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) se sont associés au Programme Bolo pour dévoiler la plus récente version du Top 25 des fugitifs les plus recherchés au Canada. Deux hommes qui sont considérés comme des figures centrales du conflit sur les redevances au Québec trônent désormais au sommet de la liste ...